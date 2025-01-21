البيع لأعلى سعر .. مؤشر إيجابي على تخلص برشلونة من صداع رونالد أراوخو!

لابورتا ينفذ رغبة هانسي فليك

كشفت تقارير صحفية، عن مؤشرات إيجابية داخل صفوف برشلونة بشأن الاحتفاظ بالمدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، في ظل الأنباء التي تحدثت عن مغادرته النادي الكتالوني.

رونالد أراوخو (25 عامًا)، يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2026، عاد للمشاركة بقوة مع البلوجرانا ونال ثقة المدرب الألماني هانسي فليك الذي تمسك باستمراره مع الفريق ويدفع الإدارة لتجديد عقده باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للمستقبل.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة لديه مخطط لتجديد عقد أراوخو في وقت قريب للغاية، حيث سيوقع على العقد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأشار فابريتسيو إلى أن برشلونة يتجه لإطلاق سراح مدافعه إريك جارسيا خلال الساعات المقبلة، في ظل الصراع الشرس بين جيرونا الإسباني وكومو الإيطالي للفوز بخدماته.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد ذكرت أن برشلونة بحاجة إلى مزيد من التضحيات الأخرى من أجل أن ينشط في الميركاتو الشتوي ويسمح له بالتعاقد مع صفقات جديدة، رغم وصوله إلى حالة (1:1) في قانون اللعب المالي النظيف.

وعلى الأرجح ستوفر صفقة بيع إريك جارسيا، المزيد من الأموال للنادي الكتالوني، حيث يريد النادي استغلال المنافسة بين كومو وجيرونا وكذلك ريال سوسيداد للتعاقد معه، في الوصول إلى أفضل عرض مالي يدعم خزانة النادي.

جدير بالذكر أن جارسيا قد أبدى موافقته على الانضمام لصفوف جيرونا في يناير الجاري، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني.