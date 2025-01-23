بعد تأمين مستقبله مع برشلونة .. أراوخو يخلد "اليوم السعيد" بعرض زواج رومانسي من شريكته

النجم الأوروجواياني يؤمن حياته الشخصية أيضًا

يبدو أن النجم الأوروجواياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة أراد أن تكون ليلة تمديد عقده مع البارسا، خالدة في ذاكرته، حيث قام بتحرك آخر لتأمين مستقبله على الجانب الشخصي.

وكان رونالد أراوخو (25 عامًا)، قد أعلن أمس الخميس، تمديد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2031، لينهي فترة من الجدل حول مستقبله كادت تودي به إلى الرحيل ليوفنتوس الإيطالي.

وفي أعقاب التوقيع لبرشلونة والظهور لوسائل الإعلام، خلد أراوخو يوم 23 يناير في ذاكرته، بعدما أقام حفلًا رائعًا، وفي نهاية الحفل تقدم للزواج من شريكته أبيجيل أوليفيرا وقدم لها خاتم الزواج في مشهد رومانسي.

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وشاركت أبيجيل اللحظة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مع عدة صور من "عرض الزواج"، حيث جلس على ركبته ومنحها خاتمًا من ألماس، لترد "نعم، أوافق" وسط تصفيق الحضور.

وتمتد علاقة أراوخو وأبيجيل منذ فترة طويلة، حيث لديهما طفلان أدارا وأيتانا، والآن قررا الزواج وإضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما.

وكان أراوخو، قد تحدث لوسائل إعلام النادي، قائلًا: "الحقيقة أنني سعيد للغاية، أمر رائع أن أتمكن من التجديد مع برشلونة، والاستمرار لسنوات عديدة أخرى، والحقيقة هي أنها سعادة هائلة، لقد عملت بجد من أجل هذا، وأعتقد أننا نحققه".

وقال لجمهور برشلونة: "شكرًا لكم على كل هذه السنوات، لقد لاحظت دائمًا الحب، لقد قال لي الناس في الشارع (ابق.. ابق) وكان ذلك شيئًا هائلاً".