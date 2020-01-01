روسيل يؤمن ببراءة رونالدينيو من التزوير في باراجواي

النجم البرازيلي مازال تحت الإقامة الجبرية في باراجواي

يعتقد ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن النجم البرازيلي رونالدينيو تعرض للخداع بأزمته الأخيرة بحبسه في باراجواي.

صانع ألعاب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، تم إيداعه بالسجن في باراجواي هو وشقيقه، بتهمة استخدامه لجواز سفر مزيف، وقضى بضعة أسابيع في سجن أجروباسيون إسبيسياليزادا.

وبعد سلسلة من التحقيقات، قامت السلطات بالإفراج عن رونالدينيو وشقيقه تحت حراسة مشددة يوم 7 إبريل الجاري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بأحد الفنادق.

المزيد من الفرق

روسيل تحدث عن هذه القضية في حوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلاً:"رونالدينيو لا يعرف حتى الآن سبب حبسه، شخصاً ما حاول خداعه ولم يشرح له الحقيقة".

وأضاف:"هو شخص يعشق كرة القدم والابتسامة متواجدة باستمرار على وجهه، أتمنى أن يواصل التفكير في اللعبة التي يحبها، وقبل كل شيء يحافظ على ابتسامته".

يتفوق على ماني | أين يقع محمد صلاح في ترتيب الأعلى أجرًا بليفربول؟

ريال مدريد يساعد برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز

وأما عن دوره في جلب رونالدينيو لبرشلونة في 2003 عندما كان جوري بويول رئيساً للنادي، قال روسيل:"أخبرني وقتها أن التعاقد معه أمر ضروري جداً لرفع معنويات جمهور الفريق".

يذكر أن صاحب الـ40 سنة المعتزل، وقع لبرشلونة من باريس سان جيرمان بـ25 مليون يورو، وفاز بالكرة الذهبية مرة واحدة وحصد دوري أبطال أوروبا في 2006، كما سجل 94 هدفاً وصنع 71 في 207 مباراة في خمسة مواسم مع الفريق الكتالوني.