"نفتقر إلى أمرين".. غرفة ملابس برشلونة تكتشف "الأزمة الكبرى"

ماذا يحدث؟

يمر فريق برشلونة بفترة سيئة للغاية مؤخرًا، حيث يعاني من انهيار كبير في النتائج بالدوري الإسباني، آخرها الخسارة أمام ليجانيس بهدف نظيف أول أمس الأحد ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "البارسا حقق 14 انتصارًا من أول 16 مباراة في الموسم، لكنه حصد 5 نقاط فقط في آخر 6 جولات بالليجا".

وأوضحت أن "غرفة ملابس برشلونة تدرك سبب المشكلة بوضوح، وأن الفريق يتمتع بجودة فردية، لكنه يفتقر للمزيد من الحدة والتركيز في اللعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وختمت: "المشكلة ليست مرتبطة بالجدول أو بكثرة المباريات، لكن يرى الفريق أنهم بحاجة لتعلم كيفية اللعب كل 3 أو 4 أيام بأقصى أداء ممكن".

ورغم تراجع النتائج، إلا أن برشلونة ما زال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد (الوصيف)، ونقطة واحدة عن ريال مدريد (الثالث)، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر من منافسيْه.