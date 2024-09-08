على غرار جافي..

يخضع مارك برنال لاعب وسط برشلونة الشاب، لعملية جراحية غدًا الإثنين، بسبب الإصابة بتمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، والتي تعرض لها ضد رايو فاييكانو بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برنال سيخضع للجراحة من قبل الطبيب جوان كارليس مونلو، الذي أجرى العملية لنجم برشلونة جافي.

وأضافت: "برشلونة ليس في عجلة من أمره مع برنال، الأولوية هي أن يتعافى بشكل ناجح، وسيتم التحلي بالصبر مع تعافيه الذي يمكن أن يستمر لمدة عام تقريبًا".

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وختمت: "هذه العملية مشابهة جدًا لتلك التي خضع لها جافي، إذ سيتم اتباع نفس الإرشادات، فلا رغبة في تسريع موعد العودة، ولكن الحصول على ركبة سليمة 100% عندما يعود إلى أرض الملعب".

يشار إلى أن صاحب الـ17 عامًا، انضم للفريق الأول مع بداية الموسم الجاري، بناء على طلب المدرب هانز فليك، وخاض أول 3 مباريات للفريق في التشكيل الأساسي، قبل أن يتعرض للإصابة التي قد تنهي موسمه. ولعب برنال لمدة 70 دقيقة أمام فالنسيا بالجولة الأولى، وشارك في 82 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، قبل أن يخوض 90 دقيقة أمام فاييكانو (أصيب بالوقت بدل الضائع).