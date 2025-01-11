"قائمة أهدافنا تضم أسماء من برشلونة" .. رامون بلانيس يكشف موقف الاتحاد من التعاقد مع لامين يامال

"هناك أكثر من 20 إسبانيًا يعملون هنا"

كشف الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي الحالي لفريق اتحاد جدة والسابق لبرشلونة، الكثير من الكواليس عن تجربته على مدار عام من العمل في دوري روشن السعودي.

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وتحسن الاتحاد كثيرًا على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بـ36 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن الهلال "حامل اللقب"، والذي نجح العميد في إقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل إلى الدور نصف النهائي ليصبح على بعد خطوتين فقط من اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بلانيس في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحد أهم مفاتيح النجاح مع الاتحاد هو جلب 5 أو 6 أشخاص عملوا معي في برشلونة وفي أندية أخرى. لقد طورنا هيكلاً كاملاً للنادي السعودي، والآن هناك أكثر من 20 إسبانيًا يعملون هنا".

وسئل بلانيس عن إمكانية الاستعانة بلاعبين شباب من برشلونة أيضًا في تجربة الاتحاد وتحديدًا لامين يامال، ليرد: "لا دع الأمور تكون هادئة، أتمنى أن يبقى لامين في برشلونة لسنوات عديدة، وهذا سيكون خبرًا رائعًا".

وأضاف: "عندما كنت سكرتيرًا فنيًا لبرشلونة، كنا نستمتع بموهبة يامال في فريقي تحت 19 عامًا وتحت 16 عامًا، كان بإمكانك بالفعل رؤية الموهبة التي يتمتع بها، كان لاعبًا مختلفًا تمامًا. الخبر السار لبرشلونة هو أنه سيبقى في برشلونة لسنوات عديدة وأنا مقتنع أن هذا سيكون الحال".

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وتابع بلانيس: "برشلونة لديه العديد من اللاعبين الذين يحظون بالإعجاب هنا، وإذا قمت بتحليل الفريق، فستجد العديد من اللاعبين المثيرين للاهتمام ومن الصحيح أن بعضهم مدرج في قائمتنا".

وختم: "كنت سعيدًا جدًا في ريال بيتيس، وهو نادٍ رائع مع معاملة ممتازة من بيليجريني ومجلس الإدارة بأكمله، لكن عندما عُرضت علي التجربة السعودية، أثار ذلك فضولي خصوصًا مع قدوم العديد من المحترفين الأوروبيين، كان علي أن أفكر في الأمر ووافقت لأن الاتحاد نادي قوي للغاية، لذلك قررت مغادرة منطقة الراحة الخاصة بي وعيش هذه التجربة".