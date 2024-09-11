"لا، شكرًا لكم".. تفاصيل عرض الهلال الضخم الذي رفضه رافينيا من أجل برشلونة!

برشلونة رحب بالعرض رغم موقف اللاعب

أسرار جديدة تظهر حول مستقبل الجناح البرازيلي رافينيا، والتي تؤكد أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الرحيل عن برشلونة إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رافينيا كان من الأسماء المقترحة على طاولة مجلس إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، من أجل التخلي عنه بالميركاتو الصيفي، للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العملاق الكتالوني منذ سنوات.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الهلال تقدم بعرض لضم رافينيا قيمته 100 مليون يورو يشمل المتغيرات المستقبلية، وهو العرض الذي رحب به برشلونة كثيرًا وأخبر النادي السعودي بقبوله، لتكون الكرة وقتها في ملعب الجناح البرازيلي.

الهلال عرض على رافينيا مبلغ 100 مليون يورو صافي لمدة 4 مواسم، مما يعني حصوله على 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما كان سيؤدي إلى مضاعفة راتبه مع برشلونة أربع مرات، ولكن رد اللاعب كان مختصرًا وحاسمًا :"لا، شكرًا لكم".

وأشارت "سبورت" إلى أن رافينيا تحدث مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، قبل ذهابه للمشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024، وأخبره بعدم وجود أي نية لديه لمغادرة النادي تحت أي ظرف.

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ولم يكن الهلال السعودي هو النادي الوحيد الذي حاول التعاقد مع رافينيا، حيث كانت هناك تكهنات كذلك حول آرسنال ونيوكاسل يونايتد، ولكن الرد كان بالرفض القاطع أيضًا.

يذكر أن مستوى رافينيا في الموسم الجديد مع برشلونة يؤكد أن النادي الكتالوني كان سيندم في حالة بيعه، لأنه يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية، بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم في 4 مباريات بالدوري الإسباني تحت قيادة المدرب هانز فليك.