سيجعله الأعلى أجرًا في العالم .. الاتحاد يستهدف ضم نجم برشلونة "هدف الهلال السابق"!

هل ينجح الاتحاد في ضم نجم برشلونة؟

يخطط نادي الاتحاد، لتقديم عرضًا ماليًا ضخمًا، من أجل ضم أحد أبرز نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

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وكشف موقع "fichajes" عن أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، والذي يعد أبرز لاعب في تشكيل البلوجرانا حاليًا، بعد المستوى المذهل الذي يقدمه الموسم الجاري.

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وأضاف الموقع أن الاتحاد على استعداد لتقديم عرض مالي ضخم، لإقناع رافينيا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابته، بهدف تعزيز جاذبية الدوري.

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العرض الذي سيقدمه الاتحاد سيجعل رافينيا هو الأعلى أجرًا في العالم، وهو ما قد يقنعه بترك برشلونة والانضمام إلى النمور لتعزيز هجومهم، وفقًا لما أكده الموقع.

ويقدم رافينيا صاحب الـ28 عامًا مستوى مذهل مع برشلونة، إذ ساهم في تسجيل 26 هدفًا في جميع البطولات، بتسجيله 16 هدفًا وصناعة 10 أهداف لزملائه.

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يُذكر أن الهلال كان يرغب في ضم رافينيا من برشلونة في الصيف الماضي، بناءً على توصية من جانب مدربه البرتغالي جورج جيسوس، ولكن النجم البرازيلي فضّل البقاء مع البلوجرانا.