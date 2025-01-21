الأمور تحدث ! ديكو يستغل رحلة البرتغال لحسم صفقة راشفورد

اللاعب لن ينتظر كثيرًا

اتخذ ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، أولى الخطوات الجدية من أجل التعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأمر ليس سرًا في الميركاتو الحالي، أن راشفورد يريد الرحيل عن الشياطين الحمر، بسبب تقلص دوره بشكل واضح مع المدرب الجديد روبن أموريم، وسط منافسة من برشلونة وبوروسيا دورتموند على ضمه بعد تراجع ميلان عن الصفقة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن ديكو استغل تواجده في البرتغال من أجل حضور مباراة برشلونة مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل الاجتماع بممثلي راشفورد لمناقشة انتقاله إلى النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمور تبدو واضحة للجميع، دورتموند هو الأكثر جاهزية لحسم الصفقة، ولكن اللاعب يريد برشلونة ويحلم بارتداء قميصه، لتكون الأزمة الوحيدة هي حاجة النادي للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيكون عليه حل أزمته بخصوص قاعدة 1 : 1 الخاصة باللعب المالي النظيف لضم راشفورد على سبيل الإعارة، ويجب فعل ذلك في أقرب وقت ممكن لأن اللاعب أصبح في عجلة من أمره ويريد تحديد خطوته القادمة سريعًا، ولن ينتظر حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو لحسم مصيره.

وأشارت إلى أن مهاجم مانشستر يريد الخروج من إنجلترا بسبب الضغوط التي يتعرض لها من وسائل الإعلام والجماهير، ولو فشل انتقاله لبرشلونة سيقوم بالنظر إلى خيارات آخرى.

يذكر أن برشلونة ارتبط مؤخرًا بالتخلي عن إريك جارسيا وأنسو فاتي، ولو تخلص من أحدهما ستصبح الأمور أكثر سهولة للتعاقد مع راشفورد.