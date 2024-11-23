"ارحل لا نحتاجك".. جماهير برشلونة تطارد النجم العائد من الإصابة!

ماذا فعل؟

أهدر برشلونة فوزًا في المتناول أمام سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وبينما كان الفريق الكتالوني متقدمًا بثنائية نظيفة، تلقى مارك كاسادو بطاقة حمراء في الدقيقة 82، قبل أن يحرز ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز ثنائية لسيلتا فيجا في الدقيقتين 84 و86، ليحصل أصحاب الأرض على نقطة غالية.

وشنت جماهير برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي، هجومًا على نجم الفريق فرينكي دي يونج، عقب صافرة نهاية المباراة، رغم أنه شارك كبديل في الدقيقة 75 على حساب جافي.

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ووجهت الجماهير الغاضبة رسالة مباشرة إلى دي يونج، في التعليقات على آخر منشوراته عبر حسابه على إنستجرام، والذي كان يحتفل خلاله بصور من عيد الميلاد الأول لطفله.

وقالت جماهير الكتالونية في تعليقاتها: "اخرج من النادي، لا تستحق شارة القيادة، هل يمكنك الرحيل؟ نحن لا نحتاجك".

وخلال مشاركته في 15 دقيقة، أرسل دي يونج 8 تمريرات فقط (معظمها لللخلف)، من إجمالي 12 لمسة للكرة، وخسر الاستحواذ مرتين.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز 11 برصيد 18 نقطة.