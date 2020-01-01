دييجو مارادونا: ميسي ليس الأفضل في التاريخ

لا يمكنك مقارنة البشر بالكائنات الفضائية

تحدث ابن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن رأيه في المقارنة بين والده وليونيل ميسي مهاجم برشلونة، قبل مواجهة الفريق الإسباني مع نابولي في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستعد لخوض المباراة الحاسمة ضد الفريق الإيطالي، في إياب دور الـ16 من الأبطال، بعد التعادل 1/1 في الذهاب، طمحاً في إنقاذ موسمه بعد خسارة الدوري الإسباني.

دييجو ابن الأسطورة الأرجنتينية، تحدث عن هذه المواجهة، باعتبار قيام والده بتمثيل برشلونة ونابولي من قبل، حيث تحدث عن العديد من الجوانب الهامة.

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وقال في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية:"ليونيل ميسي هو الأفضل حالياً على الإطلاق وكريستيانو رونالدو لا يقترب منه، من ينتقده في الأرجنتين فهو لا يعرف أي شيء عن كرة القدم، فهو ثان ٍ أفضل اللاعبين على الإطلاق".

وأضاف:"نعم هو يأتي في المركز الثاني بعد والدي، لا أحد يضاهي دييجو أرماندو مارادونا، لا يمكنك مقارنة البشر بالكائنات الفضائية، مارادونا هو إله كرة القدم، وليو هو الأفضل من بين البشر".

وتابع:"في المركز الثالث يأتي رونالدو الحقيقي، ثم يأتي جميع اللاعبين الآخرين، رغم تفوق كرويف وفلسفته الفريدة في كرة القدم".

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وأما عن لاوتارو مارتينيز:"لاعب مهم للغاية، يمكنه مساعدة برشلونة في الحاضر والمستقبل أيضاً، ربما ينتقل لهم الصيف القادم، حيث لا أتوقع استمرار لويس سواريز وأنطوان جريزمان لفترة طويلة".

وفي نهاية حديثه توقع دييجو صعوبة المهمة على نابولي في مواجهة برشلونة بدوري الأبطال، رغم حالة الإحباط التي يعيشها الفريق الكتالوني، والمستوى المتواضع له في مباراة الذهاب على حد قوله.