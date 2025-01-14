"العين على خماسي برشلونة" .. الأندية السعودية تبدأ اجتماعاتها مع ديكو

الأندية السعودية قررت التسوق في برشلونة..

يبدو أن الأندية السعودية وجهت أنظارها إلى برشلونة، في محاولة للتعاقد مع أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو الصيف القادم.

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بعثة نادي برشلونة تواجدت في السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي توّج الفريق بلقبها رسميًا؛ بعد الفوز (5-2) على ريال مدريد، في المباراة النهائية.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "سبوت"، مساء اليوم الثلاثاء، عقد ممثلو الأندية السعودية وعدد من وكلاء اللاعبين، اجتماعًا مع المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو.

الصحيفة الإسبانية كشفت عن أن الاجتماع ناقش أسماء العديد من لاعبي برشلونة، الذين تريدهم الأندية السعودية؛ وعلى رأسهم: "روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، أنسو فاتي، فرينكي دي يونج وأندريس كريستنسن".

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وأكدت الصحيفة أن "استغناء" العملاق الإسباني عن رافينيا، سيكون أمرًا صعبًا للغاية، في ظل مستوياته المبهرة خلال الموسم الحالي؛ على عكس حالة فاتي الذي يريد النادي التخلص منه، وكذلك دي يونج وكريستنسن اللذين لم يجددا عقوديهما - حتى الآن -.

أما ليفاندوفسكي.. سيكون الأمر متوقفًا على رغبة اللاعب نفسه - حسب (سبورت) أيضًا -؛ خاصة أنه رفض إغراءات مالية ضخمة من السعودية، في فترة سابقة.

وأوضحت الصحيفة أن الأيام القادمة قد تشهد دخول بعض الأسماء شابة في صفوف برشلونة، في حسابات الأندية السعودية، مشددة على أن العملاق الإسباني لن يقبل "الاستغناء عنهم"؛ إلا إذا حصل على مبالغ مالية ضخمة.

جدير بالذكر أن رامون بلانيس، المدير الرياضي الحالي لنادي الاتحاد، والذي عمل سابقًا في برشلونة، كان قد اعترف برغبته في الحصول على أكثر من لاعب برشلوني، دون أن يذكر أسماء بعينها.