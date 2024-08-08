رسميًا | عبر عقد رعاية جديد .. برشلونة يسترد الـ40 مليون يورو المعلقة

الخروج من النفق المظلم بات قريبًا جدًا

أعلن برشلونة اليوم الخميس رسميًا تفاصيل عقد رعايته الجديد مع شركة "أرامارك"، والذي سيسمح له أخيرًا باسترداد مبلغ الـ40 مليون يورو المعلقة لدى شركة ليبيرو.

كانت شركة "ليبيرو" الألمانية، قد حصلت على نسبة 10% من "بارسا فيجن" في الموسم الماضي، مقابل 60 مليون يورو، تم سداد 20 مليونًا منهم فقط، وتأخرت الشركة الألمانية في دفع المبلغ المتبقي.

وقد أعلن النادي الإسباني اليوم توصله لاتفاقية استراتيجية مع "أرامارك" ستُصبح بموجبها الشركة الأمريكية جزءًا من "بارسا فيجن" وشريكًا جديدًأ في "إسبيا بارسا" بجانب أنها المزود الحالي لخدمات الضيافة والتموين للنادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الاتفاقية تعني شراء أرامارك لحصة ليبيرو في "بارسا فيجن" مما يعني تسديد الـ40 مليون يورو المتأخرة لدى الشركة الألمانية وهو ما يفتح الباب للبارسا للخروج من النفق المظلم والعودة إلى قاعدة 1-1 مع رابطة الدوري الإسباني في سوق الانتقالات، مما سيُتيح له إبرام الصفقات اللازمة لدعم مجموعة المدرب هانز فليك.

يُشار إلى أن الفريق الكتالوني أنهى جولته الأمريكية بالخسارة أمام ميلان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وكان قد خسر أمام مانشستر سيتي بنفس السيناريو وفاز على ريال مدريد 2-1.