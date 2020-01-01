برشلونة دمّر ليجانيس والاتحاد الإسباني يُجهز عليه الآن

هل القرار على ما يرام؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن رفضه لطلب ليجانيس بفتح باب التعاقدات بصورة استثنائية له للتعاقد مع بديل لمارتن برايثوايت المُنتقل إلى برشلونة.

برشلونة استغل القانون الصادر عن الاتحاد الإسباني بحق النادي في التعاقد مع لاعب خارج فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية حال تعرض أحد لاعبيه لإصابة يستغرق الاستشفاء منها أكثر من 5 أشهر.

برايثوايت انضم إلى البرسا رغمًا عن أنف إدارة ليجانيس وبديلًا للمصاب ديمبيلي، حيث أنهى الدولي الدنماركي التعاقد من طرف واحد مستغلًا الشرط الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو.

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وبحسب ما جاء في تقارير الصحف الإسبانية، فإن ليجانيس تقدم بطلب إلى الاتحاد الإسباني للسماح له بتعويض برايثوايت، لكن الطلب قوبل بالرفض بصفة رسمية.

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وجاء رفض الاتحاد الإسباني نتيجة لعدم وجود أي استثناء في قوانين الفيفا أو الاتحاد تسمح لليجانيس بالتعاقد مع لاعب آخر الآن، مما يُعرقل النزاهة وتكافؤ الفرص إن تم السماح الاستثنائي للنادي المدريدي.

الاتحاد الإسباني يؤمن أيضًا أن منح ليجانيس الاستثناء سوف يفتح أبواب كثيرة للانتقاد إلى جانب التأثير السلبي على المنافسة في الدوري الإسباني.

وبالطبع، فإن ليجانيس يؤمن بأنه تعرض إلى حالة من الظلم لفقدانه مهاجمه الوحيد في منتصف الموسم بفعل القانون الغير منصف، وهذا ما استند إليه في طلبه إلى الاتحاد لكنه لم يكن شفيعًا على أي حال.

يُذكر أن ليجانيس يُنافس على البقاء في الليجا هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مراكز الآمان، وبعد رحيل برايثوايت، بات الفريق بدون مهاجمًا صريحًا، مما عزز أزمة كتيبة خافيير أجيري.