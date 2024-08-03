المدير الرياضي للايبزيج عن صفقة أولمو وبرشلونة: نستعد للسيناريو الأسوأ!

النادي الألماني يرفض الاستسلام

رفض روفين شرودر المدير الرياضي لنادي لايبزيج الألماني، استبعاد فكرة رحيل داني أولمو عن صفوف الفريق وانتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

المحادثات لا تزال مستمرة بين برشلونة ولايبزيج على مدار الأيام القليلة الماضية، ضمن مساعي النادي الكتالوني لضم أولمو الذي تألق بشكل لافت مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، وساهم في حصول بلاده على اللقب.

وقال شرودر في تصريحات لشبكة "Sports1":"بالطبع نحن نعلم أن الأندية الأخرى مهتمة بضمه، ولكن الحقيقة هي أننا لن نتخلى عن لاعب مثل أولمو بأي ثمن، لقد ترك بصمته في اليورو وتحدث الجميع عنه بصوره إيجابية، لذلك نحن سعداء بوجوده معنا وننتظر عودته لنا الأسبوع المقبل لتعزيز فريقنا".

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وأضاف:"لا تزال نافذة الانتقالات مفتوحة لمدة أربعة أسابيع تقريبًا، الحركة قليلة حتى الآن، قد يعود الزخم مرة أخرى، لم نحدد موعدًا نهائيًا ولكننا نشعر بالراحة ونحن في أتم الاستعداد في حالة حدوث السيناريو الأسوأ".

جدير بالذكر أن برشلونة قام بعدة محاولات لضم أولمو هذا الصيف، كان آخرها التقدم بعقد قيمته 55 مليون يورو بالإضافة لـ7 ملايين آخرين كإضافات، بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية بالتوقيع على عقد مدته 6 سنوات.