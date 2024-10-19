"حرصنا على ضبط النفس" .. لابورتا يعلن القيمة الحقيقة لانتقال أولمو إلى برشلونة

تطرق كذلك إلى ملف أرباح النادي

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن القيمة المالية النهائية لانتقال اللاعب داني أولمو لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أولمو كان من الأهداف الرئيسية لبرشلونة في الصيف لتدعيم صفوف المدرب هانز فليك، جنبًا إلى جنب مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الذي قرر البقاء مع فريقه، وفي النهاية نجح النادي الكتالوني في ضم اللاعب من لايبزيج، وسط تضارب حول القيمة المالية للصفقة.

ومن جانبه قال لابورتا في كلمته للجمعية العمومية العادية لبرشلونة:"لقد كان لدينا ضبط النفس في الاستثمارات التي قمنا بها، أداء مديرنا الرياضي كان جيدًا للغاية، وتعاقدنا فقط مع داني أولمو وباو فيكتور بالميركاتو الماضي".

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وأضاف:"كنا نتحدث عن حوالي 50 مليونًا لاستثمار مهم، أولمو وحده كلفنا 47 مليون يورو مقابل ضمه من لايبزيج".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "مودو ديبورتيفو" إن صفقة أولمو بها بعض المكافآت مقابل حصوله على ألقاب مع برشلونة، بالإضافة لمتغيرات أخرى تخص لعبه 60% من المباريات مع الفريق.

وأما عن دخول النادي مبلغ 81 مليون يورو في الصيف، قال لابورتا:"كانت مبيعات رياضية وليس إجراء مقايضة من شأنها أن تساعدنا في موازنة الحسابات، كان هناك من استغل شرطًا جزائيًا منخفضًا وقبل العرض المقدم له من فريق آخر".

وهنا، رفض لابورتا الحديث بشكل علني عن اسم اللاعب الذي استغل الشرط الجزائي في عقده، ولكن حديثه كان بوضوح عن المهاجم الشاب مارك جويو الذي رحل إلى تشيلسي مقابل 6 ملايين يورو فقط.