"برشلونة هو فريقي المثالي" .. داني أولمو يحدد مكانه في تشكيلة فليك والثنائي "الأقرب إلى عقله"

"هذا اللاعب يدفعني للغيرة في الملعب"

أعرب النجم الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة، عن جاهزيته للعودة إلى تشكيلة البارسا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ينسجم كثيرًا مع لاعبي الفريق لامين يامال وبيدري.

وكان أولمو، المنضم هذا الصيف إلى برشلونة، قد تعرض للإصابة في مباراة جيرونا منتصف سبتمبر الماضي، إلا أنه تعافى وشارك في التدريبات الجماعية وتترقب جماهير البارسا مشاهدته في مباراة بايرن ميونخ المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وقال أولمو خلال مقابلة مع خورخي فالدانو في البرنامج التلفزيوني "يونيفرسو فالدانو": "أريد أن أحقق كل شيء مع برشلونة، لأن هدفي هو الاستمرار في الفوز وإعطاء الكثير من الفرح لمشجعي النادي الكتالوني".

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وأضاف: "أعتقد أنني أمتلك شخصية قوية لذلك دخلت النادي بشكل جيد وتأقلمت سريعًا، كنت واثقًا بأن برشلونة هو أفضل خيار بالنسبة لي. كنت أعرف العديد من اللاعبين الذين لعبت معهم من قبل وأدركت أنني سوف أتفاهم معهم مباشرة".

وتابع أولمو: "كان لدي ثقة في أنني سأنسجم سريعًا مع بيدري وبشكل مثالي، لأنه أحد اللاعبين الذين أتفق معهم في المنتخب أكثر من غيره، واليوم أمتلك القدرة على اللعب معه طوال العام في نفس الفريق، هذا يجعل الأمر أسهل بكثير. وبيدري ليس الوحيد، أيضًا أتفاهم بسهولة مع لامين يامال".

وتطرق لاعب الوسط الإسباني للحديث عن مركزه المفضل في الملعب، قائلًا: "دائمًا أفضل اللعب كلاعب وسط رقم 10، أن أكون خلف المهاجم. هذا هو المكان المثالي بالنسبة لي".

وواصل: "رافينيا يبدو أنه لا يكل. أحياناً أقول له رافا، كن حذرًا مع كل هذا الضغط التي تفعله. لديه دائمًا تلك الرغبة لاستعادة الكرة. هذا يجعل الآخرين يقولون: (لا أستطيع التوقف، إذا كان الشخص الذي بجانبي يعمل هكذا، فأنا سأفعل نفس الشيء أو أكثر)".

وختم: "فليك مدرب قريب جدًا من اللاعبين، إنه موجود دائمًا لأجلنا، سواء كنت تلعب كثيرًا أو قليلًا، حيث يمنحنا الثقة التي نحتاجها، سواء نجوم الفريق أو اللاعبين الشباب مثل كاسادو الذي يلعب أول موسم مع الفريق الأول ويظهر بمستوى رائع".