لن يدفع الشرط الجزائي ولكن .. عرض مغري من برشلونة لضم أولمو

الشرط الجزائي ينتهي اليوم

كشفت تقارير في الإعلام الكتالوني عن تفاصيل العرض الذي تقدم به برشلونة من أجل التعاقد مع نجم إسبانيا داني أولمو من صفوف لايبزيج.

ويملك أولمو شرطاً جزائياً في عقده مع النادي الألماني حتى نهاية السبت بقيمة 60 مليون يورو، الأمر الذي أكده اللاعب شخصياً إبان مشاركته الناجحة في اليورو مع إسبانيا حيث تُوج باللقب القاري.

وقالت "موندو" إن برشلونة لا ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي، ولكن سيدفع مبلغاً يقاربه وعلى دفعات، وسيتضمن إجمالي المبلغ المدفوع إلى لايبزيج مبالغاً متعلقة بالمشاركات والمكافآت متغيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى صعيد عقد اللاعب، سيعرض برشلونة عقداً طويل الأمد لمدة ست سنوات، براتب أقل في أول عامين ولكن زيادة كبيرة في الأعوام التالية كما فعل مع إلكاي جوندودان وروبرت ليفاندوفسكي ليتناسب مع الوضع الاقتصادي للنادي ومحاولته توفيق أوضاعه الاقتصادية.

وبحسب الصحيفة، توصل وكلاء اللاعب لاتفاق مع لايبزيج لتمديد مهلة الشرط الجزائي، والتفاوض مع أي من الأندية المهتمة بأولمو على نفس المبلغ بالشرط، في ظل حديث عن اهتمام من مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، وليفربول بالنجم الإسباني.