الدوري الإسباني

برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

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تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني 2019-2020، على ملعب كامب نو

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برشلونة 0 × 0 خيتافي

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    Jordi Alba/Lionel Messi Barcelona 2019-20

    البدلاء / برونو جونزاليز / ديفيد تيمور / أنجيل رودريجيز / لياندرو تشتشيزولا / أماث ندياي / كينيدي / ديفيرسون 

    خيتافي: يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من ديفيد سوريا / آلان نيوم / داكونام ديني / خافيير إيتشكيتا / ماتياس أوليفيرا / ماركيل بيرجارا / ماورو أرامباري / نيمانيا ماكسيموفيتش / مارك كوكوريلا / خوخي مولينا / خايمي ماتا 

    البدلاء / رونالد أرواخو / نيلسون سيميدو / جونيور فيربو / أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / ربي ماناج / نيتو 

    برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من مارك تير شتيحن / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / أنسو فاتي / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان 

    تشكيل الفريقين:

    أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

    لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.

    أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد خيتافي  في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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