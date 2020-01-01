برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 خيتافي

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البدلاء / برونو جونزاليز / ديفيد تيمور / أنجيل رودريجيز / لياندرو تشتشيزولا / أماث ندياي / كينيدي / ديفيرسون

¡Con este once saltaremos al césped del Camp Nou en menos de una hora para enfrentarnos al @FCBarcelona_es! 💙#VamosGeta #BarçaGetafe pic.twitter.com/Qano22brd9 — C.F. (@GetafeCF) February 15, 2020

خيتافي: يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من ديفيد سوريا / آلان نيوم / داكونام ديني / خافيير إيتشكيتا / ماتياس أوليفيرا / ماركيل بيرجارا / ماورو أرامباري / نيمانيا ماكسيموفيتش / مارك كوكوريلا / خوخي مولينا / خايمي ماتا

البدلاء / رونالد أرواخو / نيلسون سيميدو / جونيور فيربو / أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / ربي ماناج / نيتو

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من مارك تير شتيحن / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / أنسو فاتي / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان

تشكيل الفريقين:

أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.