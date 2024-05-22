في انتظار قرار برشلونة.. فليك يرفض عملاق الدوري الإنجليزي!

ما خطوة إدارة البارسا؟

رفض هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، عرضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا لرغبته في قيادة برشلونة الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن فليك قال "لا" لتشيلسي، الذي طلب التعاقد معه خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، الذي أُعلن رحيله قبل أيام مع نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الألماني رفض اتخاذ أي خطوة بشأن مستقبله في انتظار قرار إدارة برشلونة بشأن "مصير تشافي هيرنانديز"، وسط تقارير تعزز الاتجاه لإقالته.

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ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي، بعد مواجهة إشبيلية بالجولة الأخيرة من الليجا، في اجتماع بحضور جوان لابورتا وتشافي والمدير الرياضي ديكو ونائب الرئيس رافا يوستي وبقية أعضاء اللجنة الرياضية.

يشار إلى أن وكيل فليك هو بيني زاهافي، وكيل روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع لابورتا، وهذا يضعه بقوة في الاعتبارات إلى جانب رافا ماركيز مدرب فريق الرديف.