برشلونة خارج السباق .. فريق وحيد ينافس ريال مدريد على هالاند

أفادت تقارير بأن سباق التعاقد مع إرلينج هالاند الصيف المقبل سينحصر بنسبة كبيرة بين فريقين فقط، وأن بقية الأندية قررت عدم المنافسة على ضم النرويجي.

مستقبل لاعب بوروسيا دورتموند أصبح مثار الحديث بشكل مكثف في ظل رغبة ناديه بأن يحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل، وتوتر الأجواء بين الطرفين. اقرأ هنا.

ماذا تقول التقارير عن مستقبل النجم النرويجي؟

قالت شبكة "ESPN" إن سباق ضم هالاند انحصر فقط بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وهما الناديان اللذان سيتصارعان على ضمه الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة أن تشيلسي تراجع عن اهتمامه بعد ضم روميلو لوكاكو الصيف الماضي بمبلغ يتخطى 100 مليون يورو، بينما انسحب مانشستر يونايتد هو الآخر نهائياً.

ولم تضع الشبكة برشلونة في الحسابات من الأساس رغم الحديث المتكرر من رئيسه جوان لابورتا عن وجود اهتمام متبادل بين البلوجرانا والمهاجم السابق لسالزبورج.

وكانت مصادر لجول قد أوضحت أن النادي الكتالوني قد وضع خطة موسعة من أجل توفير الأموال اللازمة من أجل إتمام عملية ضم هالاند الصيف المقبل.

وأشارت عدة مصادر إلى أن مصير اللاعب في الفترة الماضية لم يتم مناقشته بسبب مرض وكيله مينو رايولا وغيابه عن المشهد بسبب دخوله للمشفى لإجراء فحوصات. اقرأ المزيد هنا.