"برشلونة حرض اللاعبين!" .. غضب شديد من تشافي بعد الانقلاب عليه وبيدري المتهم الأول

تشافي غاضب من تصريحات نجوم برشلونة...

بدأ برشلونة، الموسم الحالي بكل قوة ونجح في الخروج بالعلامة الكاملة من أول أربع مباريات في الدوري الإسباني، تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك.

وقدم فليك مستويات مميزة مع برشلونة، خاصة وعلى الصعيد البدني وظهر لاعبو البلوجرانا، وهم في حالة بدنية جيدة ولم يفقد الفريق طاقته طيلة الـ 90 دقيقة، مما دفع البعض لمقارنة الحالة البدنية للفريق في الموسم الماضي مع الموسم الحالي.

وكان بيدري نجم الفريق الكتالوني، تطرق للحديث في وقت سابق عن التطور البدني تحت قيادة فليك، وأشاد بطاقم الاعداد البدني الحالي.

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وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "راديو كتالونيا" فإن المدرب تشافي هيرنانديز، غاضب من تصريحات بيدري، ويعتقد المدرب الإسباني، أن إدارة برشلونة، هي من تقف خلف تلك التصريحات، لتوجيه الانتقادات إلى أسطورة النادي.

وأشار التقرير إلى أن تشافي، يعتقد أن المستوى البدني للفريق في الموسم الماضي بسبب الإصابة الطويلة التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق، مما تسبب في الضغط على اللاعبين.

ويرى المدرب الإسباني، إلى أن الإصابات لازالت تضرب برشلونة، بنفس المعدل بعد تعرض الثنائي فيرمين لوبيز، ومارك بيرنال، إلى إصابة في الشهر الأول من الموسم.