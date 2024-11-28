بعد تدخل برشلونة .. زيارة "إيطالية" لوكيل جوناثان ديفيد تشعل التكهنات حول مستقبله

إلى أين يذهب المهاجم الكندي الصيف القادم؟

وسط الأنباء المتداولة في كل مكان حول انتقاله إلى برشلونة، قرر وكيل أعمال المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، إثارة المزيد من التكهنات حول خطوته القادمة.

اللاعب عقده ينتهي مع ليل الفرنسي في صيف عام 2025، وفي الوقت الحالي يبدو أن رحيله هو الاحتمال الأقوى، وسط اهتمام كبير بضمه من قبل إنتر وبرشلونة وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

موقع "FcInterNews.it" أكد أن نيك مافروماراس وكيل أعمال ديفيد، تواجد في ميلانو يوم الثلاثاء الماضي، من أجل حضور مباراة إنتر ولايبزيج من الملعب، في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك على هامش متابعة الوكيل للاعبه في المباراة التي خاضها أمس، الأربعاء، ضد بولونيا في دوري الأبطال، لتظهر توقعات بأنه استغل هذه الزيارة إلى إيطاليا للتواصل مع إدارة إنتر حول صفقة محتملة.

وأوضح الموقع أنه لا يوجد أي دليل مادي ملموس على أن وكيل ديفيد تفاوض مع إنتر بشكل مباشر خلال هذه الزيارة، ولكن من المعروف أن هناك محادثات جرت مع النادي الإيطالي قبل بضعة أسابيع.

ومن جانبه يوجه إنتر أنظاره نحو مهاجم ليل كهدف رئيسي له، وسط استعداد تام للدخول في منافسة مباشرة مع برشلونة أو أي طرف آخر للحصول على خدمات اللاعب في صفقة مجانية، مما يجعل حضور وكيله لمباراة الفريق أمام لايبزيج من أهم الإشارات على ذلك.

يذكر أن صاحب الـ24 سنة الذي لم يسجل في فوز ليل على بولونيا 2/1، نجح في إحراز 13 هدفًا وقام بصناعة هدفين في 21 مباراة خاضها مع فريقه هذا الموسم.