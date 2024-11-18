مفاجأة لبرشلونة وسط معاناته .. جوناثان دافيد يغري لابورتا بحديثه ويؤكد: هز شباك ريال مدريد مختلف

المهاجم الكندي الشاب يتحدث عن مستقبله بوضوح تام..

وسط الصراع الدائر بين أندية أوروبا الكبرى على التعاقد مع الكندي جوناثان دافيد؛ مهاجم ليل الفرنسي، خرج الأخير ليكشف عن النادي الذي يحلم بتمثيله منذ الصغر.

صاحب الـ24 عامًا من المنتظر أن يدخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الفرنسي في يناير المقبل، وسط اهتمام من عدة أندية كبرشلونة الإسباني، إنتر الألماني، آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وغيرهم.

وزاد من اهتمام تلك الأندية به نجاحه في هز شباك كبار أوروبا بأربعة أهداف في أول أربع جولات من دوري أبطال أوروبا؛ بواقع هدف أمام ريال مدريد، ومثله أمام يوفنتوس وهدفين في شباك أتلتيكو مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عن تلك الأهداف، قال الكندي خلال تصريحاته لصحيفة "ذا أثلتيك": "من الجيد دائمًا أن تسجل ضد أندية كبيرة، هذا يعني الكثير لي، يمكنني تسجيل ثلاثية في عطلة نهاية الأسبوع ضد لوهافر، لكنني سجلت هدفًا ضد ريال مدريد، فظل الجميع يتحدث عن هذا الهدف لمدة أسبوعين أو ثلاثة".

وأضاف: "الأمور جيدة الآن لأنني أحرز أهدافًا، لكن هل هذا أفضل أداء قدمته في حياتي؟ بالنسبة لي لا، أعتقد أن أفضل موسم لي هو الثاني لي في بلجيكا مع جينت، كان هذا موسم حياتي". (سجل وقتها 18 هدفًا وصنع ثمانية آخرين خلال 27 مباراة في الدوري البلجيكي موسم 2019-2020 بينما كان ابن الـ19 عامًا).

وانتقل المهاجم الكندي للحديث عن مستقبله، معلنًا صراحةً: "برشلونة هو النادي الذي أحلم باللعب له، لقد نشأت وأنا أشجعه، عندما تكبر وأنت تشجع فريقًا، يكون حلمك هو اللعب له".

لكن واصل مطمئنًا جماهير ناديه الفرنسي أنه يرفض فكرة الرحيل في وسط الموسم لعدم وجود فرصة للتأقلم بشكل مناسب مع فريق جديد: "قد يقول البعض (أوه، إنه سيبقى في ليل، مستواه سينخفض ولن يتحسن)، لكن بالنسبة لي، هناك دائمًا فرصة للتحسن؛ سواء في الضربات الرأسية والالتحامات الهوائية وتسجيل الأهداف من الرأسيات أو التمركز الجيد، أعلم أنني أفتقد للمسة الأخيرة، عليّ تحسين تصرفي عندما يكون ظهري للمرمى".

حديث المهاجم الشاب من شأنه أن يسهل مهمة البرسا الذي يعاني ماليًا خلال الفترة الحالية، ويمنحه أفضل وسط العروض الكبرى من منافسيه.

يذكر أن دافيد شارك الموسم الجاري في 19 مباراة بمختلف البطولات مع ليل، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع اثنين آخرين.