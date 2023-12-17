صفقة معقدة.. برشلونة يصارع جوارديولا وعملاق إنجلترا على "ميسي الجديد"

البارسا مهتم لكن الأموال المتوقعة للانتقال تجعل الأمر صعبا!

اشتعل صراع ثلاثي من أجل حسم صفقة كلاوديو إيتشيفيري، الذي توهج مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم للناشئين، ويلعب حاليا في صفوف ريفر بليت، ويطلق عليه "ميسي الجديد".

وقال الصحفي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه بموقع X: "أجرى تشيلسي (المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو) ومانشستر سيتي (الإسباني بيب جوارديولا)، اتصالات للاستفسار عن صفقة إيتشيفيري".

وأضاف: "برشلونة يبقى مهتمًا بالصفقة، لكن الأموال المتوقعة لها تجعل الأمر معقدًا، بسبب قانون اللعب المالي النظيف".

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وزاد: "الشرط الجزائي في عقد إيتشيفيري يبلغ 25 مليون يورو، ويرتفع إلى 30 مليون يورو في آخر 10 أيام من أي ميركاتو".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مانشستر سيتي أرسل كشافيه لمتابعة إيشيفري في عدة مباريات، علما بأن النادي الإنجليزي يحظى بعلاقة جيدة مع ريفر بليت، منذ شراء جوليان ألفاريز.

وأثار الفتى الأرجنتيني الواعد الجدل بصورة مع الأسطورة ليونيل ميسي، كما ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، بعدما صرح بأنه يشجع البارسا، ويحلم بالانتقال إلى النادي الكتالوني.