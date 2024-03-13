اجتماع سري وتحرك رسمي.. "الماضي الأليم" يفسد صفقة برشلونة ومانشستر يونايتد!

ماذا جرى في لقاء الإثنين الماضي؟

عقد ديكو، المير الرياضي لنادي برشلونة، اجتماعًا سريًا مع جون مورتاو، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، ومات هارجريفز، مدير المفاوضات في النادي الإنجليزي.

والتقطت الكاميرات صورًا للاجتماع "السري" الذي عقد مساء الإثنين الماضي، بأحد مطاعم برشلونة، وذكرت تقارير أن اسم ميسون جرينوود، الذي يلعب حالياً مع خيتافي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، يحظى باهتمام ديكو، قد يكون قد طُرح خلال الاجتماع.

لكن شبكة "ESPN" قالت إن "برشلونة ينأى بنفسه عن التعاقد مع جرينوود لأسباب شخصية، رغم مرور أكثر من عام على إسقاط اتهامات محاولة الاغتصاب والاعتداء والسلوك القسري، علمًا بأن يونايتد أرسله على سبيل الإعارة إلى خيتافي الصيف الماضي، بعد تحقيقهم الخاص في سلوكه خارج الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "رحيل جرينوود بصفقة دائمة عن مانشستر يونايتد هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، رغم أن السير جيم راتكليف (صاحب حصة الأقلية الجديد) لا يستبعد عودة صاحب الـ22 عامًا إلى أولد ترافورد".

وختم التقرير: "من المتوقع أن يطلب يونايتد ما يقرب من 40 مليون إسترليني نظير بيع اللاعب الإنجليزي، الذي ينتهي عقده في أولد ترافورد عام 2025".