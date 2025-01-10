ناد إنجليزي يتمسك بالفرصة الثانية لضمه..

قرر الجناح الإنجليزي جيدون فيلوجين، لاعب أستون فيلا، من جديد مغادرة أسوار قلعة "الفيلانز"، بحثًا عن فرصة جديدة للمشاركة والتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيلوجين (26 عامًا)، كان لاعبًا في أستون فيلا قبل أن يتم بيعه لهال سيتي في صيف 2023، ليتألق معه في دوري التشامبيونشيب، ومن ثم استعاد أستون فيلا خدماته مرة أخرى مستغلًا بند في عقده بأحقية إعادة الشراء.

ومع عودته إلى أستون فيلا بعقد مدته 5 سنوات في يوليو الماضي، لم يجد فيلوجين الفرصة في المشاركة بالمباريات تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، حيث لعب مع الفريق 4 مباريات فقط أساسيًا، بينما شارك بديلًا في 11 لقاء وكانت محصلته صفر سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "BBC"، فإن فيلوجين الذي رفض في الصيف الماضي عرضًا مميزًا للانتقال إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، في طريقه الآن للانتقال إلى إبسويتش تاون.

ويفضل فيلوجين البقاء دائمًا في إنجلترا، حيث سبق ورفض اللعب بقميص برشلونة وفاضل بين أكثر من عرض إنجليزي، من بينهم عرض سابق لفريق إبسويتش تاون، الذي يتمسك الآن بفرصة ثانية لضمه، بتدخل مباشر من المدرب كيران ماكينا، الذي كان له تأثير كبير على قراره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها إبسويتش التعاقد مع الجناح الإنجليزي، حيث سبق وتوصلوا بالفعل إلى اتفاق مع هال سيتي، لكن في النهاية قام أستون فيلا، بتفعيل خيار إعادة الشراء.

وأشارت "BBC" إلى أن عملية انتقال فيلوجين إلى إبسويتش، تحتاج فقط إلى اجتياز اللاعب للفحص الطبي، حيث يعول عليه المدرب كيران ماكينا في مساعدته على تجنب الهبوط، بعدما تعاقد أيضًا مع المدافع الإنجليزي بن جودفري على سبيل الإعارة من أتالانتا، خلال الميركاتو الشتوي.