شتيجن يستخدم أسلوب فليك لتوجيه رسالة مبطنة إلى تشافي!

أشار إلى أحد أهم مشاكل برشلونة مع المدرب السابق

كشف مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، عن مشاعره الأولى وانطباعاته حول المدرب هانز فليك الذي تم تعيينه كمدير فني للفريق هذا الصيف خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وأشار الحارس الألماني خلال حديثه إلى بعض الأسماء التي من المتوقع أن يكون لها شأن أفضل مع فليك، وكان على رأسهم زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي عانى من هبوط حاد في المستوى الموسم الماضي.

وقال صاحب الـ32 سنة لشبكة "ESPN" الأمريكية:"أرى كيف يعمل فليك وتعجبني طريقته، هناك الكثير من القوة في التدريبات، الجزء البدني مهم للغاية ونحن نعمل بجد للاستعداد للموسم الجديد".

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وأضاف:"لطالما أعطى فليك أهمية كبيرة للجانب البدني، كل مدرب مختلف وله فلسفته الخاصة، آمل أن يفيدنا ويمنحنا القوة اللازمة للمنافسة على كل البطولات".

ومن جانبها فسرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات شتيجن عن الجانب البدني لفليك، بأنها بمثابة الإسقاط والرسالة المبطنة للمدرب السابق تشافي، بسبب المشاكل البدنية العديدة والإصابات المتكررة التي عانى منها الفريق تحت قيادته.

وأما عن طريقة اللعب:"فليك يريد اللعب بسرعة كبيرة للأمام، والعثور على الثغرات التي يمكن أن ننهي بها المباراة، والبحث عن السرعة الكافية في اللعب والاستمتاع بالمثالية الدفاعية التي ستساعدنا على الفوز، بشكل عام هو يريد أن يلعب الفريق بطريقة مباشرة نحو مرمى الخصم، ولكن لا أحد يتوقع أن يحاول تغيير هوية برشلونة الكروية كثيرًا".

وعن ليفاندوفسكي:"بالطبع نحن بحاجة إليه ونريده أن يكون في حالة مثالية، يجب أن يشعر بالراحة الكافية ويحصل على الفرص التي يحتاجها للتسجيل، لأن ذلك سيعود بالنفع على الفريق".

وجاءت تصريحات شتيجن قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها برشلونة، فجر غد، الأحد، أمام ريال مدريد، في الكلاسيكو الودي الذي سيجمع بينهما بمدينة نيو جيرسي الأمريكية.