بعد الرحيل المفاجىء .. خطة جديدة ستعيد تياجو ألكانتارا إلى برشلونة!

بعد أسبوع واحد فقط على رحيله عن برشلونة، يبدو أن الأمور ستسير في اتجاه مختلف بالنسبة للاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا.

صاحب الـ33 سنة أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي هذا الصيف، بعد فترة صعبة مع ليفربول عانى خلالها العديد من الإصابات، لينتقل بعدها إلى برشلونة في دور تدريبي لمساعدة المدرب هانز فليك، وهو المنصب الذي رحل عنه سريعًا لأسباب تتعلق بمتطلبات الإقامة.

موقع "ريليفو" قال إن تياجو يريد إنهاء أزمة متطلبات الإقامة المتعلقة ببعض الأمور الضريبية في أقرب فرصة ممكنة، وذلك من أجل العودة إلى برشلونة مرة أخرى للتواجد بالجهاز الفني الخاص بفليك.

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وأشار الموقع إلى أن الخطة الحالية لتياجو تنص على البقاء في منزله بمدينة ليفربول حتى شهر يناير لحين الانتهاء من كافة الإجراءات، في الوقت الذي أبدى خلاله النادي ترحيبه الشديد بعودته إلى كتالونيا بمنتصف الموسم.

ويأتي موقف برشلونة بسبب اعتبار تياجو بمثابة الرابط المثالي بين أفكار فليك واللاعبين، وإتقانه التحدث باللغتين الإسبانية والألمانية التي يتحدثها مدرب بايرن ميونخ السابق.

وقال الموقع إن الفترة القصيرة التي قضاها تياجو مع برشلونة، أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية حول طريقة تعامله مع اللاعبين في خط الوسط، خاصة بيدري وجافي، ومحاولته مساعدتهم ونقل خبراته الطويلة لهم.

يذكر أن هناك بعض التكهنات انتشرت حول عودة تياجو إلى ليفربول في دور تدريبي، ولكن السبب الأوضح في الوقت الحالي، هو اضطراره للعيش في إنجلترا لبقية العام بسبب مشكلة ضريبية متعلقة بفسخ عقده مع الريدز.