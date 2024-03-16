برشلونة تعلم من درس بيدري .. صراع جديد في إسبانيا بسبب قرار النادي الكتالوني!

برشلونة لا يريد تكرار الأخطاء...

تراقب إدارة برشلونة، وضع باو كوبارسي، مدافع الفريق الشاب الذي تألق بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وأصبح يشارك بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني.

ويشارك المدافع الإسباني صاحب الـ 17 عامًا، مع الفريق الأول لبرشلونة، ومنتخب إسبانيا للشباب، وبسبب مستواه أصبح مرشحًا بقوة للانضمام إلى المنتخب الإسباني الأول في بطولة اليورو الصيف القادم.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة، تفضل ألا يشارك مدافعها، في بطولتي اليورو والأولمبياد في الصيف القادم، خوفًا من الاجهاد، وفقدان اللاعب في بداية الموسم القادم.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة يريد ألا يقع في الخطأ الذي وقع فيه في صيف 2021، عندما شارك بيدري مع الفريق الكتالوني الأول، ثم منتخب إسبانيا في بطولة اليورو، والأولمبياد، وعانى اللاعب بعدها من الاجهاد الشديد.

جدير بالذكر أن كوبارسي، يستعد مع برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، التي ستجمع بينهما على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.