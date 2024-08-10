ديكو ينتظر إشارة فليك .. برشلونة يخطط لصفقة مفاجئة من تشيلسي!

الأمور معقدة ولكنها ليست مستحيلة

رغم حديث هانز فليك مدرب برشلونة عن عدم رغبته في التعاقد مع لاعب وسط جديد، إلا أن النادي الكتالوني وجه أنظاره نحو صفقة محتملة من نادي تشيلسي الإنجليزي.

بعد التعاقد مع داني أولمو من صفوف لايبزيج، من الواضح أن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو سيكون الهدف الرئيسي لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، ولكن هناك توقعات حول تحرك محتمل تجاه كارني تشوكويميكا لاعب البلوز الشاب.

صحيفة "سبورت" قالت إن برشلونة يعتبر أن تعدد استخدامات اللاعب وديناميكيته جزءًا جذابًا من الصفقة، وكانوا يعملون على التوصل لاتفاق مع تشيلسي، بعد الاستفسار بشكل مبدئي عن تفاصيل التعاقد معه مثل سعره وراتبه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لا تبدو قريبة في الوقت الحالي، وتعتمد بشكل كبير على تغيير فليك لرأيه بخصوص صفقة الوسط، وفي حالة حدوث أي جديد سيتم تكليف ديكو بالأمر.

وأوضحت أن الخطوة تبدو معقدة بالنظر إلى الوقت المتبقي من سوق الانتقالات الصيفي، ولكنها ليست مستحيلة بسبب ضعف فرص تشوكويميكا في اللعب كأساسي مع المدرب الجديد إنزو ماريسكا في ستامفورد بريدج.

جدير بالذكر أن برشلونة كان مهتمًا بضم صاحب الـ20 سنة قبل انتقاله إلى تشيلسي، حيث تمكن البلوز من ضمه من أستون فيلا في صيف 2022 مقابل 18 مليون يورو.