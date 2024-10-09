"لا أفعل ذلك أمام الأطفال" .. شتشيسني يرفض ترك عادته السيئة من أجل برشلونة ويتغنى بالمدافع المُبهر!

"هذه عادة في حياتي الشخصية ولن أغيرها"

فتح البولندي فويتشيك شتشيسني، قلبه لجماهير برشلونة، وتحدث بصراحة بعد عودته من الاعتزال والتعاقد مع النادي الإسباني، في مهمة إنقاذ عاجلة للنادي الكتالوني.

وتعاقد برشلونة، بشكل رسمي مع شتشيسني، لمدة موسم وحيد في صفقة انتقال حر، من أجل تعويض غياب الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وقال شتشيسني في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "رحلت عن يوفنتوس بعدما أخبروني أنني مُكلف بالنسبة لهم لأنهم يمرون بمشاكل اقتصادية.. كان بإمكاني البقاء وأخذ راتبي للسنة المتبقية، لكني أحترم علاقاتي الشخصية والنادي احترمني، كما أنني أؤمن بالقدر".

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وأضاف: "أول مكالمة ربطتني ببرشلونة كانت من ليفاندوفسكي، كانت بعد مباراة فياريال، لم يبدو الأمر حقيقيًا، كنت في المنزل أطبخ .. لم يكن هناك شيء رسمي، وقال لي (مرحبًا. هلا تنضم لنا إذا كانت هناك إمكانية)، لكنني لم أكن متأكدًا، ولم أعطه إجابة حتى".

وتابع شتشيسني: "أما المكالمة الأولى الجادة فكانت عندما اتصل بي ديكو وهانسي فليك. عند تلك النقطة لم يكن هناك عودة، كان علي منحهما إجابة نهائية. لو لم أكن متأكدًا لما كنت سأرد على الهاتف".

وأردف: "لا أشعر بأي ضغوط خارجية.. التدريب هنا مع هؤلاء الشباب لا يفرق بالنسبة لي عن لعب نهائي دوري الأبطال، أنا معجب بمستوى المواهب هنا. إنه فريق شاب ويفتقر إلى الخبرة، لكن هناك الكثير من المواهب للمستقبل، الذين يمكنهم اللعب في برشلونة لمدة 15 أو 20 عامًا مقبلة. إنه أمر مُثير".

وواصل شتشيسني: "أكثر لاعب أثار إعجابي؟ كوبارسي أبهرني كثيرًا، كنت أشاهده في التليفزيون وتوقعت أنه مدافع جيد، لكن على أرض الواقع اكتشفت أنه مميز للغاية في التعامل بالكرة وقوي في تدخلاته وقراراته جيدة جدًا، وإنني أتطلع إلى الشراكة معه".

واستطرد: "التدخين؟ هذه عادة في حياتي الشخصية ولن أغيرها وليس من شأن أحد أن أدخن. هذا لا يؤثر على مستواي في الملعب، وما أفعله دائمًا هو العمل بجهد مضاعف. ولا أفعل ذلك أمام الأطفال حتى لا يكون له تأثير سيئ عليهم".

وختم الحارس البولندي: "إذا اعتقد شخص ما أنني سأغير حياتي الشخصية، فيمكنه التفكير مرة أخرى لأنني ما أنا عليه الآن. لقد كنت أدخن طوال حياتي، وهذه الأشياء ببساطة ليست من شأن أحد. أريد أن يتم الحكم علي كحارس مرمى وليس للبحث عن قصص لا يهتم بها أحد حقًا".