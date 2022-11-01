برشلونة: تشافي هو المدرب الذي نحبه.. سيمنحنا الألقاب

النادي الكتالوني يواصل الثقة في أسطورته

تناول رئيس نادي برشلونة رافا يوستي ما أشيع في الفترة الماضية حول تفكير برشلونة في بديل للمدرب تشافي هيرنانديز في ظل حالة عدم اليقين التي يمر بها مشروعه في النادي الكتالوني.

وقال يوستي في تصريحات صحفية خارج فندق إقامة الفريق في التشيك لمواجهة فيكتوريا بلزن في مباراة تحصيل حاصل بدوري أبطال أوروبا: "تشافي هو المدرب الذي نحبه، لا توجد لدينا أدنى شكوك حول ذلك".

وأضاف واثقًا: "تشافي سوف يمنحنا كل الألقاب التي نحتاجها".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرًا لتتحدث عن أن برشلونة بدأ يفكر في مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا كبديل مستقبلي لتشافي هيرنانديز حال عدم إتمام مشروع "زرقاء اليمامة" في برشلونة.

التقارير استندت إلى أن أرتيتا الذي يعرف جيدًا بيئة النادي الكتالوني كونه كان مساعدًا لبيب جوارديولا أحد أهم المدربين في تاريخ النادي، إضافة إلى سجله كلاعب في الفريق، يقدم بداية موسم رائعة مع آرسنال ولن يكون وصوله إلى ملعب كامب نو أمرًا مستغربًا.