"أصبحت أنا المشكلة الحقيقية للنادي" .. الكشف عن خطاب الوداع الأول لتشافي في برشلونة

ماذا قال المدرب الإسباني؟

نشر برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني، جزءًا من خطاب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق للاعبيه والذي أخبرهم خلاله بأنه لن يكون مدربًا للنادي الكتالوني في نهاية الموسم.

وكان تشافي قد أعلن في يناير 2024، خلال مؤتمر صحفي بعد الهزيمة من فياريال (3-5) عن نيته الرحيل في نهاية الموسم، قائلًا "أريد أن أعلن أنه في 30 يونيو لن أستمر كمدرب"، قبل أن يتم التراجع مؤقتًا عن هذا الأمر.

وقال تشافي في المؤتمر: "بدأت أكون المشكلة، لقد تحدثنا مع الرئيس (خوان لابورتا)، ورافا يوستي وأليخاندرو إيشيفاريا وديكو والجهاز الفني، ونعتقد أن الوضع يستحق تغيير الاتجاه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بصفتي من مشجعي برشلونة، لا يمكنني السماح بهذا الوضع. يحتاج النادي إلى تغيير في الديناميكية، وهذا سيحرر اللاعبين لأننا نلعب بتوتر شديد".

ومن ثم قال تشافي في حديثه للاعبين بغرفة تبديل الملابس لإبلاغهم باستقالته: "أشعر بالأسف لعدم إخباركم بأي شيء قبل المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد المباراة، لقد قررت هذا منذ فترة طويلة. إنه ليس تصرفًا متهورًا".

وواصل: "أعلم أن هذا ليس يومًا سهلًا، أولاً بسبب النتيجة السيئة التي حققناها بالأمس، سنحللها ونرى ما حدث لنا".

وختم تشافي: "لقد قررت الرحيل منذ فترة طويلة. لم يكن الأمر غضبًا أمس بسبب الهزيمة، أعتقد أنني بدأت أن أصبح المشكلة".

يذكر أن إدارة برشلونة تمسكت باستمرار تشافي لنهاية عقده حتى 2026، قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي واتجه النادي للتعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك مع بداية الموسم الجاري.