الجميع يأمل بتغيير الوضع في الموسم الجديد

مازال هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة يدرس الإحصائيات الخاصة بالفريق خلال الموسم المنتهي حديثًا، وقد صُدم من إحدى الإحصائيات المتعلقة بمشاركة نجوم الوسط تحت قيادة سلفه تشافي.

المدرب الألماني تولى تدريب البارسا بعد إقالة تشافي التي فاجأت الجميع، حيث جاءت بعدما بذل النادي جهدًا كبيرًا لإقناعه بالتراجع عن قرار رحيله والاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده وهو ما حدث بالفعل.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت أن فليك، الذي مازال يدرس كل ما يخص البارسا ولاعبيه في الموسم الماضي، فوجئ بعدم قدرة تشافي الاعتماد على رباعي الوسط، بيدري وجافي وإلكاي جوندوجان وفرينكي دي يونج، معًا في الملعب سوى لـ68 دقيقة فقط، أي ما يُمثل 1.14% فقط من عدد دقائق المباريات الـ53 التي خاضها الفريق في 2023-2024 والمقدرة بـ4800 دقيقة بخلاف الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن الإصابات المختلفة للاعبين الأربعة لعبت الدور الرئيسي في ذلك الأمر الصادم، مشيرة إلى أن اللقاء الأول الذي شهد تواجد الأربعة معًا في الملعب كان في الجولة الثانية أمام قادش، حيث بدأ الرباعي المباراة وغادر جافي الملعب عند الدقيقة الـ68.

المباراة الثانية التي شهدت ظهور الرباعي كانت في الجولة الأولى أمام خيتافي خلال أغسطس الماضي، ولكن بدأ بيدري وجوندوجان ودي يونج اللقاء وعند الدقيقة الـ79 شارك جافي بدلًا من جوندوجان، بعد ذلك لم يظهر الرباعي معًا في أي مباراة حتى نهاية الموسم.

الإحصائية المثيرة للدهشة وربما الشفقة على تشافي أوضحت أن بيدري ودي يونج وجوندوجان لعبا معًا 265 دقيقة فقط، فيما شارك دي يونج وجوندوجان وجافي في 4 مباريات، وأخيرًا ظهر بيدري وجوندوجان وجافي معًا في مباراة واحدة، وكل ذلك بسبب الإصابات.

