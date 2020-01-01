رسمياً | برشلونة يعلن ضم ترينساو

هل وجد البلوجرانا ضالته أخيراً في الميركاتو؟

أعلن برشلونة التعاقد مع فرانشيسكو ترينساو، لاعب سبورتنج براجا، بداية من يوليو 2020 لتدعيم خط هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وارتبط البلوجرانا بعديد الأسماء في الأيام الأخيرة بسبب بحثه عن مهاجم لسد الفراغ الذي تركته إصابة نجمه لويس سواريز، والذي سيبتعد لأربعة أشهر.

وذكر النادي في بيانه أنه دفع 31 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالي الشاب بداية من الفاتح من يوليو المقبل، مما يعني أنه سيمضي الأشهر المتبقية حتى ذلك التاريخ مع فريقه.

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النادي الكتالوي أفاد بأن اللاعب أمضى عقداً لمدة خمسة أعوام، ويحتوي على شرط جزائي قيمته 500 مليون يورو.

وأوضحت "موندو" أن اللاعب صاحب العشرين عاماً سينضم لبرشلونة، بينما يرحل مهاجم شباب الأخير أبيل رويز في الاتجاه المقابل، في صفقة تقدر في حدود العشرة ملايين يورو، وامتلاك النادي الكتالوني حق إعادة شراء لاعبه الشاب.

ترينساو لعب 29 مباراة مع الفريق الأول لبراجا، وسجل ثلاثة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة، وفاز مع البرتغال بأمم أوروبا تحت 18 عاماً في 2018، وتُوج هدافاً للبطولة.

ويلعب برشلونة مساء الأحد المقبل أمام ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني ، وجولته الثانية والعشرين.