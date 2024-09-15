بيدري: فليك كتب لنا "وصفة" التتويج بالليجا!

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أعرب بيدري، نجم برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالفوز على جيرونا 4-1 مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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وواصل النادي الكتالوني انطلاقته المثالية في الليجا، تحت قيادة المدرب هانز فليك، حيث حقق الانتصار الخامس تواليًا، ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب.

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وقال بيدري في مقابلة صحفية عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة، يلعب جيرونا كرة قدم جيدة جدًا، لكننا بدأنا بشكل جيد للغاية وبقوة".

وأضاف: "كان علينا أن نبدأ بشكل جيد هذا الموسم، في السنوات الماضية لم نبدأ بشكل جيد، وقال لنا المدرب إنه يجب علينا الضغط من اللحظة الأولى لأن الدوري يحسم بهذه الطريقة".

وأوضح: "نحن واضحون جدًا بشأن ما يطلبه منا المدرب، نتعامل بشكل مثالي فيما يتعلق بكيفية الضغط على الخصم".

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وختم: "لا توجد ركلة جزاء ضدنا، الكرة حين ترتد من زميل في الفريق فلا مخالفة، هكذا قيل لنا (من لجنة الحكام) قبل بداية الموسم".