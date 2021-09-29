برشلونة ضد بنفيكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وبنفيكا وذلك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022

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بنفيكا × برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 3/5/2 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

أراوخو - بيكيه - جارسيا

ديست - بيدري - بوسكيتس - دي يونج - روبيرتو

لوك دي يونج - ديباي

تشكيل بنفيكا:

قرر المدرب خيسوس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-4-3

فلاكوديموس

فيرتونخين - أوتاميندي - فيريسيمو

جريمالدو - فايجل - ماريو - لازارو

نونيز - ياريمتشوك - رافا

يرغب العملاق الكتالوني لتعويض الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونخ على ملعبه في الجولة الأولى، في حين أن النسور البرتغالية يرغبون باستغلال حالة البلاوجرانا من أجل اقتناص أول انتصار لهم في هذا الدور.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وبنفيكا، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب النور في العاصمة لشبونة.