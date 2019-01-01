برشلونة وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، وذلك فى إطار منافسات الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20

برشلونة 1 × 1 بلد الوليد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين



23’ خطأ لصالح بلد الوليد بعد إصطدام الكرة فى يد لويس سواريز فى المنطقة الدفاعية

22’ انطلاقة من انسو فاتي من الجهة اليسري ومحاولة التوغل والتسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه



21’ تسديدة قوية من أنسو فاتي من علي حدود المنطقة لكنها مرت اعلي المرمي

20’ انطلاقة من والدو روبيو من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها جيرارد بيكيه بنجاح

18’ ضغط متقدم من لاعبي برشلونة واستحواذ وسيطرة علي مجريات اللقاء

17’ محاولة الإختراق من انسو فاتي من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

16’ خطأ لصالح بلد الوليد بعد تدخل قوي من ليونيل ميسي علي فيديريكو باريا

الهدف جاء بعد خطأ لبلد الوليد من الجهة اليسري تنفذبعرضية لداخل المنطقة تصدي لها تير شتيجين لترتد امام كيكو اوليفاس الذي سددها فى المرمي بنجاح

15’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبلد الوليد عن طريق كيكو أوليفاس

14’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ليونيل ميسي لكن أمسكها الحارس بثبات

13’ خطأ لصالح برشلونة بعد تدخل قوي من أوسكار بلاتو على سيرخيو بوسكيتس



12’ محاولة الإختراق من فرانك دي يونج من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

11’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة علي حدود المنطقة لمحاولة تعزيز الهدف

10’ عشر دقائق من عمر المباراة وسيدرة من لاعبي برشلونة والتقدم بهدف عن طريق الفرنسي كليمونت لينجليت

9’ خطأ لصالح بلد الوليد فى منتصف الميدان ضد المدافع الدولي جيرارد بيكيه

8’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من ليونيل ميسي علي القائم القريب تلقاها بوسكيتس وحاول تسديد الكرة لكن الحكم يشير بوجود خطأ علي بوسكيتس

6’ تمريرة ثنائية بين جوردي ألبا وليونيل ميسي من الجهة اليسري تنتهي بعرضية من ألبا لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

5’ تنفيذ الركنية بعرضية علي القائم القريب لكن ابعدها جيرارد بيكيه بنجاح

4’ تسديدة قوية من سيرجي جوارديولا من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

الهدف جاء بعد عرضية من ليونيل ميسي من الجهة اليسري ابعدها الدفاع لترتد امام كليمونت لينجليت الخالي من الرقابة داخل المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتسكن الشباك بنجاح

WHAT!!!! A!!!! START!!!!!!!!!!!!!!@clement_lenglet gets Barça on the board in a hurry!!!!!!!! pic.twitter.com/aV19gbSemm — FC (@FCBarcelona) October 29, 2019

2’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق كليمونت لينجليت

1، الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Aaaaaaaand the ball is rolling ⚽️⚽️⚽️ here at 📍Camp Nou for #BarçaValladolid! #ForçaBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2019

البدلاء / جورج دي فروتوس / بابلو هيرفياس / أنيس أونال / روبين ألكاراز / أنطونيتو / أندري لوتين / محمد ساليسو

بلد الوليد: يبدأ المدرب سيرجيو جونزاليس بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من خوردي ماسيب / خواكين فيرنانديز / كيكو اوليفاس / فيديريكو باريا / بيدرو بورو / أنور تهامي / ميشيل هيريرو / ناتشو مارتينيز / والدو روبيو / سيرجي جوارديولا / أوسكار بلانو

البدلاء / جان توديبو / أنطوان جريزمان / سيرخي روبيرتو / نيتو / كاريس ألينا / إيفان راكيتيتش / كارليس بيريز

The starting XI for #BarçaValladolid! — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2019

برشلونة: يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / ليونيل ميسي / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فرينكي دي يونج / أنسو فاتي / لويس سواريز

تشكيل الفريقين:

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./