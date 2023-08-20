برشلونة بطل كأس العالم للرجال والسيدات .. جمهور "البلوجرانا" يسخر من ريال مدريد!

جمهور برشلونة يستغل فرصة فوز منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم للسخرية من ريال مدريد..

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق لقب بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، بعد الفوز في النهائي على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد.

صحيح أن هدف الفوز بالنهائي، والذي منح منتخب إسبانيا للسيدات لقبه الأول في المونديال جاء بأقدام أولجا كارمونا مدافعة ريال مدريد، إلا أن الجمهور بدأ يأخذ الفوز التاريخي في اتجاه المنافسة بين النادي الملكي وغريمه برشلونة التي لا تتوقف.

الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة "X" بدأ يحول الأمر إلى منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة، بنشر صور تجمع بين منتخب إسبانيا للرجال الذي حقق لقب كأس العالم 2010، ومنتخب السيدات الذي حقق مونديال 2023، وتحديدًا صورة الفريقين للمباراة النهائية.

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جمهور برشلونة يجادل بأنه لولا تفوق النادي الكتالوني، ووجود أكثر من 7 لاعبين أساسيين في مونديال جنوب إفريقيا لما كان الفريق ليحصد اللقب، وهو ما تكرر في مونديال السيدات 2023، بوجود 8 لاعبات من "البلوجرانا" في التشكيل الأساسي أمام إنجلترا.

فريق برشلونة للسيدات يعيش مؤخرًا حقبة من السيطرة المحلية والقارية تشبه الفترة التي عاشها فريق الرجال للفريق الكتالوني خلال الفترة من 2009 وحتى 2014، لكن المؤكد هو أن المستفيد الأول هو الكرة الإسبانية.