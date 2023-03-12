"برشلونة برئ وضحية حملة تشويه" .. لابورتا يرد على اتهامات الرشوة!

أصبحت قضية خوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا أمر مقلق لبرشلونة في الأيام الماضية.

وجه جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة رسالة لجماهير الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن قضية الرشوة الموجهة للنادي من قبل المدعي العام.

برشلونة يمر بأزمة عصيبة بعد أن قام المدعي العام في كتالونيا بتوجيه تهم الفساد والرشوة للنادي ورؤسائه السابقين، بينما أعلن ريال مدريد تحركه رسميًا للدفاع عن حقوقه كمتضرر من القضية.

وكتب لابورتا عبر حسابه الرسمي بثلاث لغات مختلفة: "الكوليز، يمكنكم أن تكونوا هادئين، برشلونة بريء من الاتهامات الموجهة إليه وهو ضحية حملة تشمل الجميع الآن للإضرار بشرف النادي وسمعته".

وأتم: "ليس الأمر مفاجأة وسندافع عن برشلونة ونثبت أن النادي بريء، سيتعين على الكثيرين تصحيح ما فعلوه".

يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد في الجولة ال25 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.