برشلونة أم بايرن ميونخ؟ وكيل يورجن كلوب يحسم الجدل بكلمة نهائية!

تكهنات متواصلة حول مستقبل الألماني

خرج مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، ليُنهي الجدل تمامًا حول إمكانية انتقاله لتدريب بايرن ميونخ بعد مغادرة ليفربول.

كلوب أعلن مؤخرًا إنهاء رحلته مع الريدز بعد نهاية هذا الموسم، ونفس الأمر بالنسبة لبايرن ميونخ الذي كشف عن أن هذا الموسم هو الأخير لمدربه توماس توخيل.

كوسيكي قال لشبكة "سكاي" الألمانية عن انتقال كلوب لبايرن:"لن يقوم يورجن بتدريب نادٍ أو منتخب وطني لمدة عام بعد الموسم الحالي، سيظل الأمر على هذا النحو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل قالت "سكاي" إن كلوب هو المرشح المفضل لجماهير النادي البافاري، بينما قامت إدارة بايرن بالتواصل بالفعل مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لإقناعه بتدريب الفريق.

وتمثل تصريحات وكيل كلوب ضربة قوية لجماهير بايرن التي أرادته مدربًا لفريقها، وكذلك لبرشلونة الذي يبحث في كل مكان عن المدرب المناسب لخلافة تشافي هيرنانديز ويعتبر الألماني أحد المرشحين المفضلين لرئيس النادي جوان لابورتا.