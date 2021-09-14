برشلونة ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في إطار الجولة الأولى من مجموعات الأبطال، على ملعب كامب نو

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برشلونة 0 × 3 بايرن ميونخ

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ على برشلونة بثلاثية نظيفة

84' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يحرز الهدف الثاني له والثالث لبايرن، تمريرة رائعة من كومان إلى ساني الذي سدد في القائم، الكرة ترتد إلى ليفا الذي يراوغ بيكيه ويسدد الكرة في الشباك

83' أووووووه تمريرة من ساني إلى البديل سابيتزر الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالشباك الخارجية لشتيجن

81' بايرن ميونخ يجري ثلاثة تبديلات بخروج ساني، مولر وسولي ودخول كومان، سابيتيزر وستانسيتش

72' تبديل خامس واضطراري لبرشلونة بخروج ألبا ودخول بالدي

70' مجددًا ألبا يلمح لكومان بتغييره! ولكن خوردي الذي قالت بعض التقارير أنه غير جاهز بدنيًا بنسبة 100% مستمر على أرض الملعب حتى الآن

69' تبديل ثالث لبايرن ميونخ بخروج موسيالا ودخول جنابري

68' تسديدة من البديل كوتينيو ولكن الكرة عالية عن المرمى

65' برشلونة يُجري التبديلين الثالث والرابع بدخول كوتينيو ومينجويزا وخروج جارسيا ولوك دي يونج

65' تبديل أول لبايرن ميونخ في المباراة بخروج بافارد ودخول هيرنانديز

58' تبديلين لبرشلونة بخروج روبيرتو وبوسكيتس ودخول ديمير وجافي

55' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يحرز الهدف الثاني لبايرن، تسديدة من موسيالا ترتطم بالقائم، ترتد إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد الكرة في الشباك الخالية

52' أوووووووووه شتيجن يتصدى لفرصة هدف محقق بعد أن بعد تسديدة ساني

48' عرررضية من ألبا، يشتتها دفاع بايرن ميونخ وتصل إلى بوسكيتس الذي يسدد الكرة! ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

47' ضغط قوي من بايرن ميونخ في بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على برشلونة بهدف نظيف سجله مولر

42' تمريرة رائعة من كيميش إلى ديفيز الذي يلعب عرررضية ولكن بيكيه يشتتها

37' عررضية خطيررة من ألبا ولكن الكرة تمر من فوق رأس دي يونج

33' جووووووووووووووووووووووووووووووووول مولر يحرز الهدف الأول لبايرن ميونخ، تسديدة من مولر من خارج منطقة الجزاء تصطدم بالمدافع جارسيا وتغير إتجاهها وتخدع شتيجن

27' ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة، ديباي يلعب الكرة التي تصل إلى أوراخو، الأوروجوياني يلعب الكرة برأسه ولكنها تعلو العارضة

26' أوووووووووووه دفاع برشلونة ينقذ فرصة هدف محقق لبايرن ميونخ، موسيالا كان في موقف ممتاز لتسديد الكرة في مرمى شتيجن! ولكن جارسيا وبوسكيتس ينقذا الموقف

23' المباراة بدون أي فرص خطيرة أو حقيقية على المرمى باستثناء تسديدة ساني

18' أوووووه تسديدة خطيررررة وقووووية من ساني، ولكن تير شتيجن ينجح في إبعاد الكرة

13' تسديدة من جوريتسكااااا من على حدود منطقة الجزاء، ولكن أراوخو يعترضها، وتصل سهلة ليد شتيجن

11' تمريرة رائعة من ديباي إلى لوك دي يونج الذي كاد يتفرد بالمرمى ولكن بافارد ينقذ الموقف

8' ضربة حرة مباشرة لبايرن ميونخ من خارج منطقة الجزاء بقليل، يسددها ساني ولكنها تصطدم بالحائط

5' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كيميش

3' سيطرة واستحواذ من برشلونة، وبايرن ميونخ يمارس الضغط العالي كما هي عادة فلسفة ناجلسمان

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة 3/5/2 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-5-2

شتيجن

أراوخو - بيكيه - جارسيا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - روبيرتو

ديباي - دي يونج

تشكيل بايرن ميونخ:

قرر المدرب ناجلسمان اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

نوير

ديفيز - أوباميكانو - سولي - بافارد

كيميش - جوريتسكا

موسيالا - مولر - ساني

ليفاندوفيسكي

يسعى برشلونة للثأر من الخسارة الثقيلة للغاية التي تعرض لها في أخر مواجهة بين الفريقين عندما فاز العملاق الألماني بثمانية أهداف، حيث صّرح كومان أنهم بإمكانهم إيذاء البافاري، كما أشار لابورتا إلى أن الفريق لديه حسابات لم تنتهِ بعد مع خصم اليوم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.