دي يونج وأراوخو ويامال.. خماسي برشلونة يخشى "تهديدًا رومانيًا" في مواجهة باريس!

ماذا يحدث في الإياب؟

يستعد برشلونة لاستضافة باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من الفوز (3-2) في موقعة الذهاب بحديقة الأمراء.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن 5 من لاعبي برشلونة يواجهون باريس تحت تهديد الإيقاف عن مواجهة نصف النهائي (حال الصعود)، أمام المتأهل من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

وأوضحت أن "دي يونج وفيران توريس وجواو فيليكس ورونالد أراوخو ولامين يامال" مهددون بالغياب عن ذهاب نصف النهائي، إذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء في مواجهة باريس، علمًا بأن كلا منهما لديه بطاقتان.

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يشار إلى أن برشلونة يخسر جهود "سيرجي روبرتو وأندرياس كريستينسن" في مباراة الإياب أمام باريس، بعد أن حصل كل منهما على البطاقة الثالثة في موقعة "حديقة الأمراء".

وعلى الجانب الآخر، يدخل 3 لاعبين من باريس مباراة الإياب أمام برشلونة تحت تهديد الإيقاف، وهم: أوجارتي وميلان سكرينيار ولوكاس هيرنانديز.

يشار إلى أن الحكم الروماني إستفان كوفاكس صاحب الـ39 عامًا، سيكون حكمًا لمواجهة برشلونة وباريس المقبلة.