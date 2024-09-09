نجم البريميرليج.. الدوري السعودي يهدد صفقة مجانية لبرشلونة!

من يفوز باللاعب؟

يستهدف برشلونة التعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط المميزين في صفقة مجانية بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحسب "Caught Offside"، فإن النادي الكتالوني سيكون أحد المهتمين بالدولي الغاني توماس بارتي، والذي ينتهي عقده مع آرسنال في صيف 2025".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعد صاحب الـ31 عامًا لاعبًا رئيسيًا هذا الموسم في خطط المدرب ميكيل أرتيتا، حيث خاض المباريات الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز كاملة وسجل هدفًا.

لكنه من غير الواضح أن آرسنال سيعرض عقدًا جديدًا على بارتي، في ظل عمره وتاريخ إصاباته الطويل، بالإضافة إلى وصول الإسباني ميكيل ميرينو.

GOAL

وختمت: "بارتي مناسب لبرشلونة، نظرا لخبرته في الليجا (مع أتلتيكو) والمسابقات الأوروبية، لكنه سيواجه منافسة من يوفنتوس وأتلتيكو، إلى جانب الهلال والأهلي من الدوري السعودي".