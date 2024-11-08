منجم جواهر لا ينضب .. فليك يدفع برشلونة لتوقيع عقد "موهوب لاماسيا" والاتحاد الإسباني يترقب!

الشقيق الأصغر لموريبا يخطف الأنظار

لا يتوقف منجم جواهر برشلونة "أكاديمية لا ماسيا"، عن الجود بأفضل المواهب على فريق الأول، حيث يظهر للنور من بعيد موهبة شابة، يتوقع لها الجميع داخل النادي الكتالوني التألق.

ويتباهى برشلونة حاليًا بواحدة من أقوى التشكيلات التي أعدها في السنوات الماضية من أبناء النادي، والتي شارك 8 لاعبين منها في الانتصار التاريخي على الغريم ريال مدريد في عقر داره برباعية نظيفة.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا عن بابا كوروما، الشقيق الأصغر لإيللإيلاش موريبا لاعب برشلونة الأسبق وسيلتا فيجو الحالي، مؤكدًا أن الصغير "بابا" هو أحد أهم المواهب التي ينتظر جمهور البلوجرانا ظهورها إلى النور في المستقبل القريب.

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بابا كوروما (15 عامًا)، يلعب لفريق الشباب في لاماسيا وتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، لما للفتى المولود في غينيا من مواهب وقدرات رائعة، حيث يلعب بقدمه اليسرى ويتميز ببنية جسدية قوية ويجيد اللعب في مراكز الدفاع وخط الوسط.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن برشلونة ينتظر أن يبلغ كوروما الـ16 عامًا قريبًا من أجل توقيع أول عقد احترافي معه وتأهيله لتمثيل الفريق الأول، ليسير على خطى أبناء لاماسيا المتألقين مع فريق هانسي فليك في الوقت الحالي، مثل بيدري وجافي وكوبارسي ولامين يامال.

وأكدت أن كوروما تلقى تنشئة جيدة في أكاديمية برشلونة، بعدما مر على يد أفضل المدربين حيث تدرب في فريق الشباب تحت قيادة أرناو بلانكو، ومن ثم انتقل إلى المدربين الخبيرين بويان كريكتش وبول بلاناس.

وأوضحت "ريليفو"، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضًا، يريد الحفاظ على هذه الموهبة الواعدة من خلال الاستعانة به في المنتخبات الوطنية، حتى لا يتكرر خطأ تجاهل شقيقه الأكبر إيليكس الذي اختار اللعب لمنتخب بلده الأم غينيا كوناكري.