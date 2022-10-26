برشلونة في الدوري الأوروبي .. تاريخه في البطولة، إنجازاته، والظهور الأخير

برشلونة عاد إلى الدوري الأوروبي، فما هو تاريخه في البطولة؟

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بصورة رسمية بعد فوز إنتر على فيكتوريا بلزن في الجولة الخامسة ليعود إلى الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.

برشلونة حقق الفوز على فيكتوريا بلزن قبل الخسارة من بايرن ميونخ ثم إنتر، وجاء التعادل في الجولة الرابعة ضد النيراتزوري ليكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقبل لقاء الجولة الخامسة بين برشلونة وبايرن ميونخ في كامب نو، جاء فوز إنتر على بلزن ليقضي على أي فرصة للتأهل، لأنّه حتى لو فاز البلوجرانا على البافاري وكذلك بلزن وخسر النيراتزوري في الجولة الأخيرة وتساوت النقاط، فإنّ المواجهات المباشرة تحرم كتيبة تشافي من الاستمرار في البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تاريخ مشاركات برشلونة في الدوري الأوروبي، وما هي إنجازاته في تلك البطولة

كم مرة شارك في الدوري الأوروبي؟

شارك برشلونة في الدوري الأوروبي 12 مرة عبر تاريخه، وكانت أغلب مشاركاته في سبعينيات القرن الماضي، وكانت أول مشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بمسماها الجديد منذ أن تغير في موسم 2009-10 بعد أن كانت تسمى بكأس الاتحاد الأوروبي في الموسم الماضي.

مشاركة برشلونة الأولى في الدوري الأوروبي كانت في موسم 1972-73، وحينها ودع البطولة من الدور الأول، بعدما لعب مباراتين خسرهما.

بينما كانت آخر مشاركاته بالمسمى القديم في موسم 2003-04 وخرج من الدور الرابع، وشارك في تلك النسخة خلال 8 مباريات، وودع البطولة آنذاك على يد سيلتك الاسكتلندي الذي تغلب عليه بهدف دون رد.

أما الموسم الماضي، فأقصى نابولي من الدور الأول ثم جلطة سراي في ثمن النهائي، وودّع البطولة من ربع النهائي على يد آينتراخت فرانكفورت.

كم عدد بطولات برشلونة في الدوري الأوروبي؟

كما ذكرنا سابقًا برشلونة شارك في الدوري الأوروبي 11 مرة مختلفة، فشل فيهم في تحقيق أي لقب أو حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وكانت أفضل إنجازاته هو الوصول إلى نصف النهائي في مواسم 1975-76، 1977-78، 1995-96، بالإضافة إلى موسم 2000-01.

وفي أغلب مشاركات برشلونة بالدوري الأوروبي، ودع المسابقة من الأدوار الأولى.

متى يبدأ مشوار برشلونة في الدوري الأوروبي؟

برشلونة سيبدأ مشاركته في الدوري الأوروبي من ملحق دور الـ16، والذي تقام قرعته يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

يلتقي البرسا مع أحد أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، شريطة ألا يكونوا من إسبانيا.

مباراة ذهاب هذا الملحق ستكون الخميس 16 فبراير 2023، أما الإياب فتقام يوم 23 من الشهر نفسه.

ما هي الخسائر المالية لخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

خسائر برشلونة المتوقعة بعد الخروج من دوري أبطال أوربا والتوجه إلى الدوري الأوروبي قد تصل إلى 52.7 مليون يورو.

فبمجرد الوصول لدور الـ 16 يمنح كل فريق 9.6 ملايين يورو، وهو رقم ضخم بالنسبة لبرشلونة في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك يحصل الفريق الذي يصل إلى دور ربع النهائي على 12.5 مليون يورو، أما نصف النهائي فيحقق الفريق على 15.5 مليون يورو.

بطل دوري أبطال أوروبا يحصل على 4.5 مليون يورو، مما يعني أنّ الفريق خسر نحو 53 مليون يورو كانت متاحة بتوديع اللقب مبكرًا.

بينما يعني الوصول لنهائي الدوري الأوروبي والفوز به حصول النادي الكتالوني على 14.9 مليون يورو فقط.

وبجانب الخسائر المالية، فإنّ بطولة الدوري الأوروبي لا تحظى بالأهمية ذاتها التي تحققها دوري أبطال أوروبا، على جانب الاهتمام والمتابعة من الجميع حول العالم.