مفاجأة .. خطأ كارثي كاد أن يؤجل مباراة برشلونة وأوساسونا بالدوري الإسباني

الفريق الكتالوني كاد أن يفلت من الرباعية

حالة من الجدل تسببت فيها مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر للسيدات، وذلك بسبب المشاكل في تطبيق تقنية الفيديو.

المواجهة انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، وأصدرت بعدها اللجنة الفنية للحكام بيانًا ذكرت فيه أن الحكم لم يعتمد على تكنولوجيا الفيديو حتى الدقيقة 70 بسبب مشاكل تقنية لشركة ميديا برو التي تقدم هذه الخدمة.

موقع "ريليفو" كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، لتؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها نفس المشكلة مع الشركة ذاتها، وقالت إن مباراة برشلونة وأساسونا في الدوري الإسباني للرجال، خلال هذا الموسم، كانت مهددة بالتأجيل لسبب مماثل.

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المباراة التي أقيمت في 28 سبتمبر الماضي على ملعب أوساسونا، شهدت تأخر الوحدة المتنقلة المتصلة بغرفة تقنية الفيديو، ونتيجة لذلك لم يكن من الممكن تفعيل تقنية التسلل شبه التلقائي.

وبعدما تم الإبلاغ عن الواقعة سريعًا، وتقرر إعادة توجيه وحدة متنقلة أخرى إلى الملعب، وهي التي كانت تدير مباراة بين هويسكا وميرانديس، في محاولة لإنقاذ الموقف، وهو الأمر الذي لم يعلم به أحد حتى الآن.

وأكد الموقع كذلك أن حكم المباراة جييرمو كوادرا فرنانديز،، كان على اتصال مع المسؤولين لحل الأزمة، وتواصل مع الناديين ومدير اللقاء بشكل مستمر، لأنه لا يمكن لعب أي مباراة في الدوري الإسباني دون تقنية الفيديو والتسلل شبه الآلي.

جدير بالذكر أن هذه المواجهة انتهت بخسارة مفاجئة لبرشلونة بنتيجة 4/2، حيث شهدت بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، كان أبرزها الهدف الثاني لأوساسونا عن طريق بريان زاراجوزا.