برشلونة أم مانشستر يونايتد؟ .. الكشف عن موعد الظهور الأول لبيلينجهام في ريال مدريد!

النجم الإنجليزي على موعد مع التاريخ في ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد الظهور الأول للنجم الإنجليزي جود بيلينجهام رفقة فريقه الجديد ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن حالة ركبة اللاعب في الوقت الحالي جيدة، وأنه جاهز للمشاركة بالفعل.

لكن الصحيفة أكدت أن النادي لن يقبل على تلك الخطوة في الوقت الحالي وأنه سينتظر قليلًا حتى يتأكد من حالة اللاعب البدنية بشكل نهائي.

وأوضحت أنه سيسافر مع ريال مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الجولة التحضيرية، لكنه لن يخوض أول مباراتين أمام ميلان ومانشستر يونايتد وقد تكون أول مواجهة له مع برشلونة.

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد عانى من إصابة في الركبة في نهاية موسمه رفقة بوروسيا دورتموند، لكنه تعافى خلال الأسابيع الماضية وأصبح أفضل.