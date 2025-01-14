تعرض للتضليل .. مفاجاة صادمة تكشف سر رغبة أراوخو في مغادرة برشلونة

لابورتا أخبره بالحقيقة

كواليس جديدة في غاية الخطورة، تظهر في ملف تجديد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو مع برشلونة، بعد الأنباء المنتشرة في كل مكان حول رغبته في الرحيل عن النادي.

عقد أراوخو الحالي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2026، ووفقًا لبعض التقارير، فإن اللاعب لا يريد التوقيع على عقد جديد، وهناك إمكانية لرحيله عن العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الصحفي "فيرناندو بولو" كشف عن مفاجأة، تفيد أن برشلونة أرسل العديد من عروض التجديد لأراوخو خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن اللاعب لم يكن على علم بالأمر وكان يشعر بالاستياء لظنه أن إدارة النادي تتجاهله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الحقيقة تبين أن وكلاء اللاعب لم يرسلوا عروض التجديد له في محاولة لتضليله، مما تسبب في شعور الأوروجوياني بالغضب والتفكير جديًا في الرحيل في سوق الانتقالات.

وأوضح الصحفي الإسباني أن جوان لابورتا هو من اضطر للذهاب إلى أراوخو بنفسه لإخباره بالعروض المقدمة له، ونصحه بالحذر من بعض الأشخاص في معسكره وممثليه.

وأخيرًا، يبدو أن مدافع برشلونة يريد البقاء مع النادي الكتالوني، لكنه سيكون بحاجة إلى التحرر من تأثير وكلائه، لأن افتقاره إلى المعلومات الصحيحة جعله يشعر بالتجاهل من برشلونة وهو أمر غير صحيح.

جدير بالذكر أن أراوخو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال أو يوفنتوس بعد الأنباء الأخيرة، ولكن برشلونة يرفض الاستسلام ويريد المحاولة حتى آخر لحظة للحفاظ على خدماته.